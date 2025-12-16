イギリスの公共放送BBCが去年10月に放送した番組で、アメリカのトランプ大統領の演説を恣意的に編集したとされる問題。アメリカメディアによりますと、トランプ大統領は15日、BBCがこの問題で「名誉を毀損した」などとして、南部・フロリダ州の連邦地裁に提訴しました。損害賠償の請求額は総額で100億ドル、日本円でおよそ1兆5000億円に上るということです。