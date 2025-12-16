日本将棋連盟は、妊娠・出産を理由に事実上不戦敗となるタイトル戦の規定を削除したと発表しました。今年4月に施行した規定では、「産前6週・産後8週にタイトル戦の日程が一部でも重複する場合、対局者を変更する」とされていました。これに対し、福間香奈女流六冠は「妊娠・出産に伴う合理的な配慮がされていない」として、規定の見直しを求めていました。新たな規定では「妊娠・出産」が対局日の変更理由に該当すると明示し、可