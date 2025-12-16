ホンダは１６日、自動車部品大手アステモを子会社化すると発表した。日立製作所から２１％相当を１５２３億円で取得する。２０２６年４〜６月に完了予定で、ホンダの出資比率は６１％となる。自動運転技術やソフトウェア開発などに強みを持つアステモを傘下に収め、次世代車開発を加速させたい考えだ。アステモはモーターやインバーターといった自動車部品を手がけ、ホンダなど自動車大手に供給している。近年はソフトの更新で