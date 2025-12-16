福岡県警八幡西署は16日、北九州市八幡西区上上津役2丁目21番付近の道路上で同日午後4時ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30歳くらいで身長170程度。黒色ジャージー上下、黒色サングラス、黒色マスクを着用していたという。