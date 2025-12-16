【プノンペン共同】カンボジア捜査当局は11日、南部シアヌークビルで日本人16人を拘束した。特殊詐欺に関与した疑いがある。在カンボジア日本大使館への取材で16日、分かった。東南アジアでは特殊詐欺に絡んで日本人がホテルなどに潜伏し、犯罪行為を繰り返すケースが相次いでいる。在カンボジア日本大使館は「カンボジア政府と連携しながら適切に対応していく」とコメントした。