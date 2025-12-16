立憲民主党の野田代表は16日、自身のSNSに投稿し、衆院の議員定数を削減する法案をめぐる与党の対応について「迷走は看過できない」と非難した。自民党と日本維新の会が共同提出した議員定数削減法案は、衆院政治改革特別委員会で企業・団体献金に関する法案が審議されていることなどから、特別委での審議入りができない状況が続いていた。削減法案の審議入りを目指す維新は、15日の特別委で、企業・団体献金法案の質疑を打ち切り