ピボット分析東京時間（23:01現在） ドル円 現値154.69高値155.25安値154.40 156.01ハイブレイク 155.63抵抗2 155.16抵抗1 154.78ピボット 154.31支持1 153.93支持2 153.46ローブレイク ユーロ円 現値182.20高値182.49安値181.78 183.24ハイブレイク 182.87抵抗2 182.53抵抗1 182.16ピボット 181.82支持1 181.45支持2 181.11ローブレイク