各国の長期金利（NY時間09:02）（日本時間23:02）（%） 米2年債 3.477（-0.025） 米10年債4.165（-0.008） 米30年債4.844（-0.003） ドイツ2.856（+0.003） 英国4.533（+0.037） カナダ3.426（+0.013） 豪州4.727（+0.001） 日本1.952（+0.001） ※米債以外は10年物