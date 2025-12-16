きょうの為替市場、ドル円は１５４円台での推移を続けている。先ほど発表の１１月分の米雇用統計は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が６．４万人増と予想を上回った。一方、１０月分は１０．５万人減と政府機関閉鎖の影響で減少していたが、１１月に回復した格好。ただ、１１月分の失業率は４．６％まで上昇している。 ＦＲＢの来年の追加利下げを裏付ける内容とまでは言えないものの、米労働市場の冷え込みは示す内容ではあ