日本時間２３時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（12月）23:45 予想N/A前回52.2（製造業PMI・速報値) 予想N/A前回54.1（非製造業PMI・速報値) 予想N/A前回54.2（コンポジットPMI・速報値)