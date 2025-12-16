レバレジーズは同社が運営するHR系SaaSプロダクト「NALYSYS」において、月額5,000円から利用できるエンゲージメントサーベイの新プランの提供を開始した。2026年3月末までに申し込んだ企業を対象とする。○カスタムサーベイ／AIマネジメントサポートの機能を提供同社によると、近年のエンゲージメントサーベイ市場では、プランの統廃合や価格改定が相次ぎ、利用料金が上昇傾向にあるという。これに伴い、企業からは継続しやすい価