【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が１６日発表した１１月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比６・４万人増だった。市場予想（４・０万人増）を上回ったものの、雇用の継続的な減速が示された。失業率は４・６％と２０２１年以来の高水準。１０月の就業者数は前月と比べ大きく減少した。１１月の雇用統計は１２月５日に発表される予定だったが、政府機関の一部閉鎖に伴い公表が延期