ZIPAIR Tokyoは、「クリスマスセール」を12月15日から26日まで開催している。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は以下の通り。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は12月15日から2026年4月24日まで、一部路線によって異なる。対象便や座席には限りがある。機内持込手荷物は7キロまで含まれている。機内食や受託手荷物、座席指定には別途料金が必要となる。・東京/成田発着ソウル（8,000円）、マニラ（11,500円）