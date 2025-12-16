povo2.0」に月額制のサブスクトッピングが提供開始！まずは月5GBと月30GBがラインナップKDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において常時提供している「いつものトッピング」として月額制の「サブスクトッピング」を2025年12月16日（火）より提供開始するとお知らせしています。まずは「【サブスク】データ追加5GB」および「【サブスク】データ追加30GB」が提供