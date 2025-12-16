全身黒タイツと奇妙な白い面が特徴的な、ホラー作家でYouTuberの雨穴さん。16日、都内で行われた『Billboard Book Charts 授賞式』に登壇し、作品が受賞したことの感謝を述べました。雨穴さんが注目されるきっかけとなったのが、自身のYouTubeチャンネルに投稿した【不動産ミステリー】変な家という動画です。この動画は小説化・漫画化をはじめ、2024年には、俳優の間宮祥太朗さん（32）と佐藤二朗さん（56）のダブル主演で映画に