俳優の土屋太鳳と宮崎美子が共演するタカラスタンダードの新ＣＭでも共演することが１６日、分かった。１８日から全国でオンエアされる。宮崎とは昨年に続く２度目の共演で、今回は久保田磨希が新たに参加。撮影現場では、１年ぶりの再会とは思えないほど息の合ったやり取りが続き、ショールームを舞台に、女子会のような和気あいあいとした雰囲気の中で撮影が行われた。撮影後のインタビューで土屋は、今年初めて姉の土屋炎伽