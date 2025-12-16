※非農業部門雇用者数の前回値（10月）を追加しました。 雇用統計（11月）22:30 結果6.4万人 予想5.1万人前回-10.5万人（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.6% 予想4.5%前回（失業率) 結果0.1% 予想0.2%前回（平均時給・前月比) 結果3.5% 予想3.6%前回（平均時給・前年比)