１１月米雇用統計詳細労働参加率は６２．５％ ＊民間部門雇用者数 結果6.9万人 予想5万人前回N/A ＊製造業雇用者数 結果-0.5万人 予想-0.5万人前回N/A ＊週平均労働時間 結果34.3 予想34.2前回N/A ＊労働参加率 結果62.5% 予想62.4%前回N/A