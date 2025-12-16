大リーグのカブスで活躍する今永昇太投手（32）が16日、ニッポン放送の一夜限りの特別番組「今永昇太のオールナイトニッポンPremium」（後8・00）の生出演。初めてのラジオパーソナリティを務めた。番組では今永と同じ福岡県立北筑高校出身で、今永の一学年下だというリスナーからのメッセージを読み上げ。「制帽がある」「運動会は男子生徒全員裸で三点倒立」などの紹介に今永は「おおー！」「ありました！」と大盛り上がり。