日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催され、女子トップゴルファーがそれぞれドレスアップして登場。会場を彩った。今季１勝の安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝は脚の美しさが際立つ黒のハーフパンツに白と黒の千鳥格子のジャケット姿でスタイリッシュに登壇。ツアーの公式ＳＮＳなどでは「安田さん、次元が違う」、「ダントツ」との声が寄せられていた。