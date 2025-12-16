板倉滉が所属するオランダの強豪アヤックスは現地12月16日、日本代表42キャップを誇るDF冨安健洋と契約を交わしたと正式に発表した。契約期間は2026年まで６月30日までの半シーズンで、背番号は32番に決定した。膝の怪我の影響で、昨シーズンは１試合のみの出場に終わっていた27歳は、今年７月にアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けてきた。約５か月間のブランクを経て、ようやく所属クラブが決定した。