【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「ViVi国宝級イケメンランキング2025年下半期」の結果が発表され、NOW部門は松田元太（Travis Japan）、NEXT部門は岩瀬洋志、ADULT部門は松村北斗（SixTONES）が、それぞれ初の首位に輝いた。 ■松田元太が初ランクインから6年、自身初の首位獲得 投票期間にはSNSでの布教活動が重ねられ、世界中から何十万もの票が入り、新宿街頭ビジョンを使った1位発表まで、半年に一度のイケメンの