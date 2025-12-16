【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比59銭円高ドル安の1ドル＝154円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1772〜82ドル、182円11〜21銭。日銀が今週開く金融政策決定会合で追加利上げを決めるとの観測を手掛かりに、日米の金利差縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。