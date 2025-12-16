ルートインBCリーグの栃木が16日、栃木市内のエイジェックスポーツ科学総合センターで新入団選手記者会見を行った。今夏の東東京大会で岩倉を準優勝に導いた右腕・佐竹翔太は色紙に「信頼」と記し、入団後のテーマに掲げた。「ここぞという場面で信頼され、マウンドに上がれる投手になりたいと思います。よろしくお願いします」と決意表明した。佐竹は140キロ超の直球が武器で、NPBスカウトが視察に訪れていた好素材。今後は