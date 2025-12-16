１６日、李家超行政長官（左）の職務報告を聞く習近平主席。（北京＝新華社記者／殷博古）【新華社北京12月16日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は16日、職務報告のため北京入りした香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官と中南海の瀛台（えいだい）で面会し、香港の現状と行政区政府の活動状況に関する報告を聴取した。１６日、李家超行政長官（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／燕雁）