高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発し、日中関係が悪化する中、１５日から１６日にかけてテレビ各局のニュース情報番組が５０年ぶりに日本国内にパンダ不在となる見通しを伝えた。ネットでは「パンダ要らない」「パンダを政治の手段として使うならいらない」「高額費用かかるパンダは必要ない」「億単位のお金払ってまで」「他の動物で十分」との意見が殺到する一方で、「絶対見たい」「パンダずっといてほしい」とする意見