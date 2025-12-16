経済同友会は１６日、任期途中で辞任した新浪剛史氏の後任の代表幹事に、日本アイ・ビー・エム（ＩＢＭ）の山口明夫社長（６１）を充てる人事を内定したと発表した。米国に本社があり、多様性が求められるグローバル企業を率いるリーダーシップなどが評価された。山口氏は１６日に東京都内で開いた記者会見で、「正しいと思うことは情熱を持って進め、結果を出すことにこだわりたい」と語った。来年１月１日付で就任し、任期は