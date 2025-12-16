戸部警察署（資料写真）１６日午前９時５０分ごろ、横浜市西区みなとみらい４丁目の港湾道路で、同市中区石川町３丁目、会社員の男性（２５）のオートバイがダンプカーに追突した。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。戸部署によると、現場はトンネル内で、片側１車線の緩やかな右カーブ。バイクが左側の路側帯から乗用車を追い抜いたところ、警告ランプが点灯したため非常駐車帯に停車していたダンプカ