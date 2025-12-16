パレスチナ自治区ガザ地区では、暴風と豪雨の影響で、損傷した建物の崩壊や避難テントの浸水が相次ぎ、人道状況がさらに深刻化しています。ロイター通信によりますと、ガザ地区の当局は15日、豪雨により、イスラエルとの戦闘で損傷した建物がさらに崩壊するおそれがあると警告しています。12日には、ガザ地区で少なくとも2棟の建物が倒壊し、地元の保健当局によりますと、12人が死亡しました。また、暴風雨で避難民のテントが流さ