年末年始のご挨拶や大切な方への贈り物には、想いが伝わる縁起の良いスイーツを選びたいもの。そんな季節にぴったりなのが、アンリ・シャルパンティエの「えびすフィナンシェ」です。これまで一部店舗限定だった人気商品が、期間限定で全国展開。新年の福を願う由緒ある背景と、老舗洋菓子ブランドならではの上質な味わいを兼ね備えた一品は、贈る側も受け取る側も笑顔になれる存在です♡ 福を呼ぶえびすフィナンシェ