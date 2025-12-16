中国商務部は12月16日、中国に輸入される欧州連合（EU）産の豚肉および関連製品に対する反ダンピング調査についての最終裁定を発表し、EU企業に対する関税率を4．9％から19．8％とし、17日から反ダンピング措置を実施すると明らかにしました。期間は5年とされています。中国商務部の報道官はこれについて、「商務部は中国畜産業協会の申請を受け、2024年6月17日から、EUからの輸入豚肉および関連製品に対する反ダンピング調査を開