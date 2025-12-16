スペイン出身のRosalía（ロザリア）が、4thフルアルバム『LUX』の国内盤CDを2026年1月28日にリリースする。あわせて、同アルバム収録曲「La Perla（ラ・ペルラ）」のMVを公式YouTubeチャンネルにて公開した。 （関連：Fujii Kazeやアデルとの共作で話題トバイアス・ジェッソ・Jr.、10年ぶり新作での生々しい感情吐露が意味するもの） 2025年11月7日にリリースされた『LUX』は、Spotify「Top Albums - Glo