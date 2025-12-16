ホンダは16日、自動車部品メーカー「Astemo（アステモ）」（旧日立アステモ、東京）への出資比率を40％から61％に引き上げ、連結子会社化すると発表した。日立製作所から株式を1523億円で取得する。アステモが人工知能（AI）やソフトウエアを効率よく開発できる体制を構築する。取得は2026年4〜6月の予定。日立のアステモ株の保有比率は40％から19％に下がる。日立の子会社とホンダ系列の自動車部品メーカー3社が21年に経営