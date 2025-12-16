１６日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、この日、総額１８兆３０００億円の２０２５年度補正予算案が成立。そのうち８兆９０４１億円が生活の安全保障・物価高への対応にあてられることを報じた。キャスターの大越健介氏は「ちょっと思い起こしていただきたいんですけれども、物価高が最大の争点となった参議院選挙が今年の７月のことでした。それから約半年という時間を経て、ようやく