ベラルーシの裁判所で立つアンジェイ・ポチョブト氏＝2023年1月（AP＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州議会は16日、人権や民主主義を守るために尽力した個人や団体を表彰する「サハロフ賞」の授賞式をフランス東部ストラスブールで開いた。今年の受賞者は、強権的な政府の批判を続け収監中の反体制派記者、ベラルーシのアンジェイ・ポチョブト氏とジョージア（グルジア）のムジア・アマグロベリ氏で、家族らが賞状