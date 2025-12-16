MF久保建英所属のソシエダは今月14日、今季からトップチームを率いていたセルヒオ・フランシスコ監督が退任し、年内はBチームのジョン・アンソテギ監督が暫定的に指揮を執ることが決まったと発表した。なお、アンソテギ監督はラ・リーガ2部に所属するBチームの指揮を継続する方針で、異例の“週3試合”を戦う可能性があるようだ。ソシエダは今季、昨季のBチームを2部昇格に導いたフランシスコ監督がトップチームの監督に就任し