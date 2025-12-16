Jリーグは16日、来年上半期に行われる「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」におけるオフィシャルボールパートナー契約を株式会社イミオと締結し、同社が展開するブランド「SFIDA」のボール『TSUBASA J PRO』を公式試合球に使用することが決まったと発表した。『TSUBASA J PRO』は、SFIDAとサッカー漫画「キャプテン翼」によるコラボレーションライン「TSUBASA by SFIDA」から誕生したサッカーボール。球面には主人公・大空翼がデ