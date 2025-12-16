高市首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は１６日、国会内で会談し、来年の通常国会で衆院議員の定数削減を含む選挙制度改革を実現する方針で合意した。両党が国会提出した衆院議員定数削減法案については、今国会での成立を断念して今後に持ち越した上で、当面は与野党協議に議論を委ねる考えだ。会談は約４０分間行われ、木原官房長官や維新の藤田文武共同代表らが同席した。首相は会談後の共同記者