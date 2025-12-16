タレント上沼恵美子（70）が、16日放送のフジテレビ系「星になったスターたち」（後7・00）に出演し、姉妹そろって同じ俳優にかつて恋をしたエピソードを語った。今年死去した各界の著名人を、生前の貴重映像や関係者の証言で振り返る特番。今年1月、78歳で亡くなった下條アトムさんも紹介された。下條さんは数々の映像作品、舞台で名脇役として存在感を放った。声優としても活躍し、米俳優エディ・マーフィーの日本語吹き替