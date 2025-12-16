J:COMは12月12日、JobRainbowが主催する「D&I AWARD 2025」において、最高位の認定である「ベストワークプレイス」を獲得したと発表した。D&I AWARD 2025 ベストワークプレイス○「ジェンダー」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5つの観点による評価「D&I AWARD」は、ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）に取り組む企業を認定・表彰するアワード。独自の評価指標「ダイバーシティスコア」