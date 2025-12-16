ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が16日より、オバケーヌとの初コラボレーションイベント『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』を開催している。『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』○オバケーヌの限定デジタルプライズやグッズ『どろどろ〜んととうじょう! オバケーヌ』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、オバケーヌのキャラクターをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギ