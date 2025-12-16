2025年11月29日、福井市高柳の「TRETAS GREEN HALL」で「マタニティー＆ファミリーパーク」が開催された。快晴の天気のなか、たくさんのファミリーが訪れていた会場中央にはワークショップやキッズコーナーが配置され、子育て中のファミリーのにぎわいで常に明るい空気が流れる。一方、ホールの外周には妊婦体験や沐浴教室、おくるみ体験、ヨガブース、家族写真撮影会、子どもとの関わり方教室など、プレママ・プレパパ向けの体験