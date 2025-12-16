ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î?ÌÀÆü¤Î½÷Äë?¥¢¥¹¥«¤È?³¤Â±²¦½÷?¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥«¥Ö¥­¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¡¢£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂËÉ±Ò¤Ø¤Þ¤¿¤âÈÜÎô¤Ê¼êÃÊ¤Ë½Ð¤¿¡££±£±·î¤Ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¡£¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ç¤Ï£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±²¦ºÂ³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ã¤·¤¤¹³Áè¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤«¤é¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤òÀë¸À¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤â£´¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢?»ÍÌÌÁ¿²Î?¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£