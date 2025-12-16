恋愛リアリティーショー『テラスハウス』で注目を集めたモデル・タレントの島袋聖南と夫でモデルの石倉ノアが16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登場した。島袋聖南と石倉ノア島袋は、すらりとした美脚がのぞくシースルードレス姿、石倉は、水玉のネクタイが印象的なスーツ姿で登場。階段を下りる際には、石倉が島袋をエスコ