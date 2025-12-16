◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）今年３月に開業した佐藤悠太調教師（３７）＝栗東＝が、朝日杯ＦＳのコルテオソレイユでＪＲＡ・Ｇ１初挑戦Ｖへ挑む。順調にＶを重ね、９か月半で２０勝。８９年に嶋田功元調教師と１５年の池添学調教師＝栗東＝マークした１年目の調教師の最多記録に、あと１勝まで迫っている。助手時代は田中章博厩舎、寺島厩舎などで研さ