「グランプリ・ＳＧ」（１６日、住之江）住之江のＷエース機とも名高い１４号機を獲得して注目を集めていた西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝だったが、１走目は２コースから５着。レース後は肩を落として下を向き、険しい表情だった。仕上がりに関しても「エンジンは悪くないと思うけど、聞いていたほどの感じはしなかった。道中も乗りづらくて合っていなかったです」と手応えをつかめずにいたが、「ペラをやります」