「グランプリ・ＳＧ」（１６日、住之江）いよいよ年末の大一番。激戦の火ぶたが切られた。賞金ランク７位から１８位の１２人で６つの椅子を争うトライアル１ｓｔが開幕。１回戦では、１１Ｒは峰竜太（佐賀）がイン逃げで勝利し、１２Ｒは地元の上條暢嵩（大阪）が２コースまくりで白星を飾った。インからきっちり逃げ切った峰は「逃げないとって思っていたから、すごくうれしいです」と笑顔満開で、「この１走のためにずっと