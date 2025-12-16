「グランプリ・ＳＧ」（１６日、住之江）佐藤翼（３７）＝埼玉・１０５期・Ａ１＝が、トライアル１ｓｔ１回戦の１１Ｒで４カドから２着と好走した。レース後は「デカいですね」と結果を素直に喜んでおり、「パワーを感じるし、それなりにいいエンジンだと思います。多少、合っていなくても進むし、乗れます。乗りづらさはあるけど、道中も余裕がありました」と手応えもつかんでいた。１２Ｒ終了後の枠番抽選では、６号艇を引