ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）とは、世界を、愛する人を、そして自分自身を救う物語だった。最終回「Sì, amore. 」で、小さな1匹の蜂＝文太（大泉洋）は未来を、今を変えていく。 参考：『ちょっとだけエスパー』野木亜紀子インタビュー初タッグの貴島彩理PとSFに挑んだ理由 ※本稿は最終回のネタバレを含みます 12月24日、クリスマスマーケットを舞台に繰り広げられる文