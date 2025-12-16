『MAZZEL ROOM #まぜべや』の12月16日20時公開回に、AAAの宇野実彩子・日髙光啓・與真司郎がゲスト出演する。 （関連：INI、DXTEEN、MAZZEL、M!LKらボーイズグループがバイラルチャート席巻個性豊かなヒット曲の存在が示すもの） 今回のゲスト出演は、MAZZELメンバー・SEITOがかねてより公言しているAAAへの深いリスペクトをきっかけに、本人には事前に知らされないドッキリ企画として計画